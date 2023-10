Italia tra la paura e la consapevolezza | dopo il ko con l' Inghilterra guai a sbagliare Ma Spalletti

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il 3-1 incassato a Wembley in prospettiva cambia poco nelle chance azzurre di qualificarsi all’Europeo del prossimo anno . Con l’dominatrice del gruppo C e matematicamente promossa, se l’sarà in Germania a difendere il titolo vinto nel 2021 si deciderà comunque a novembre, nelle ultime due partite: bisognerà assolutamente battere la Macedonia del Nord, il 17 a Roma, per...