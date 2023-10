Italia Slovenia | reintrodotti i controlli al confine dal 21 ottobre per 10 giorni ma prorogabili Palazzo Chigi | «Aumenta la minaccia di azioni in Ue»

Alla frontiera per la prevenzione del terrorismo. Verifiche ancora in corso a Lille, Tolosa, Lione e Beauvais e a Ostenda. A Versailles, ancora una falsa allerta, è la terza volta in 5 giorni

Roma, 18 ott. (askanews) – Il Governo italiano ha comunicato la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, in base all’articolo 28 del Codice delle frontiere Schen ...Roma, 18 ott. (askanews) - Il ministro degli Interni Botjan Poklukar è stato informato dal suo omologo italiano Matteo Piantedosi che l'Italia ...