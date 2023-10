Italia-Nord Macedonia | inizia la vendita dei biglietti del match

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo il tutto esaurito dello Stadio ‘San Nicola’ di Bari in occasione del successo con Malta, la Nazionale spera di poter contare sulla spinta dello Stadio Olimpico di Roma per un altrofondamentale sulla strada che porta a EURO 2024.oggi (mercoledì 18 ottobre), in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, ladeiper, penultimo incontro nel girone di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024. Lalibera prenderà invece il via alle ore 12 di venerdì 20 ottobre. Per chiamare a raccolta il pubblico romano, la FIGC ha deciso di confermare ancora una volta la politica dei prezzi popolari (a partire da 14 euro), con diverse promozioni ...