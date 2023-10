Italia nella storia ma dal lato sbagliato | il record infranto a Wembley

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un ulteriore evento ha reso ancor più amara la trasferta diper l’. Gli azzurri sono infatti entratima dal. Si conclude nel peggiore dei modi la seconda sosta per le Nazionali in stagione, con l’sconfitta in quel di. Nel tempio del calcio, ben diversi sono stati gli avvenimenti rispetto al dolce ricordo di Euro2020(21), quando gli azzurri si imposero ai calci di rigore sull’Inghilterra vincendo proprio in quell’impianto il proprio secondo Campionato Europeo. Oltre due anni dopo infatti, la musica è ben cambiata per l’, checorsa, questa volta per raggiungere, la competizione è incappata ben 2 volte sul muro inglese. Dopo il trionfo di Napoli infatti, ...