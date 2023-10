Israele | Travaglio a La7 | “In Italia c’è un dibattito cavernicolo e falsato Assurdo schiacciare temi così complessi in un derby Milan-Inter”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Come impatterà la strage nell’ospedale di Gaza sulno? Credo che peggiorarlo sia difficile, perché peggio dinon resta che scavare. Il fondo lo abbiamo già toccato ampiamente”.a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta la polarizzazione dell’opinione pubblicana, anche fomentata da certa politica e da una parte della stampa, sulla tragedia israelo-palestinese.spiega: “È un fenomeno tuttono che si ripete paro paro dai tempi dell’obbligo vaccinale Io, con 3 dosi di vaccino anti-Covid e col vaccino anti-influenzale, passavo per no vax perché ero contro l’obbligo. Poi abbiamo ritrovato lo stesso fanatismo sulla guerra in Ucraina: chiunque spiegasse che non era ...