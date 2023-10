“Israele stermina la Palestina” Frase choc nel lager di Mauthausen

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lo scorso weekend ho visitato in Austria la cittadina di Sankt Georgen an der Gusen, il vicino campo di concentramento die quel che resta dei suoi campi “satellite” Gusen I, II e III. Mio nonno materno, partigiano della brigata Fiamme Verdi dell’Alta Italia, di ispirazione liberale-cattolica, venne condotto a, dopo un viaggio allucinante, nella notte del 23 giugno 1944. Nella stessa notte, per sua relativamente grande fortuna, venne assegnato ad un gruppo di lavoratori, che uscirono il 4 luglio dal campo e vennero sfruttati principalmente in segherie e fabbriche di legnami a Sankt Georgen e dintorni, anche se sempre in stato di prigionia. Guardando indietro alla storia, non ci sono dubbi su chi siano stati i carnefici e chi le vittime. I nazisti furono veri e propri antesignani dei moderni terroristi: con gruppi militari o ...