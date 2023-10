Israele promette di riportare a casa ogni figlio. Tra i sacchi neri del centro di Medicina forense

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tel Aviv. Eviatar Moshe Kipnis, l’italiano israeliano scomparso dal kibbutz Be’eri, ieri sera è stato identificato tra i morti nell’attacco di Hamas, attraverso l’analisi del Dna.ha messo in camposforzo per “portare asuo. E questo significa i vivi, che siano civili o soldati in ostaggio nelle mani delle fazioni palestinesi dentro la Striscia di Gaza. Ma significa anche individuare che fine hanno fatto i dispersi, se sono tra i prigionieri da liberare o tra i cadaveri non ancora identificati. Incaso è una corsa contro il tempo. E la società civile è mobilitata. Al momento, per oltre 500 dei 1.400 morti israeliani, si è resa necessaria una procedura di identificazione complessa e di indagini da parte dei medici patologi del ...