Israele | l' economia e il tasso di scontro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La guerra che insanguina il Medio Oriente si sta fatalmente saldando con il conflitto in Ucraina. E gli effetti saranno durissimi per la stabilità dell’Europa. Crescita azzerata, aumento dei debiti statali, energia sempre più cara. L’offensiva terroristica di Hamas diventa così il vero «cigno nero» che aggrava gli elementi di crisi in Occidente. Con alcuni Paesi che, per fragilità interne, soffriranno di più... Ci vorrebbe un altro Winston Churchill che ripetesse, come fece il primo ministro britannico il 13 maggio 1940 alla Camera dei Comuni, «non posso promettervi altro che sangue, fatica, lacrime e sudore» per fare chiarezza su cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Il nostro ministro dell’Giancarlo Giorgetti con toni più felpati ha spiegato che non c’è un euro. Lo ha fatto presentando la Nadef, l’atto che precede la legge di bilancio, oggi già recapitata a ...