Israele | Joe Biden | 100 milioni di dollari per l' assistenza umanitaria

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Oggi annuncio anche 100diin nuovi finanziamenti statunitensi per l'sia a Gaza che in Cisgiordania. Questo denaro sosterrà più di 1 milione di sfollati palestinesi nei conflitti, compresi i bisogni di emergenza a Gaza": queste le parole del presidente Usa, Joe, in. / Casa BiancaVideo: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Si è svolta oggi la visita del presidente degli Stati UnitiBiden in, in un Medio Oriente sempre più in fiamme dopo il raid su un ospedale di Gaza " con scambio di accuse tra Hamas e Idf " condannato come una violazione del diritto internazionale ...

Biden in Israele: "Priorità è garantire il ritorno degli ostaggi vivi" Sky Tg24

Joe Biden in Israele mentre sale la tensione in tutto il Medio Oriente Internazionale

Joe Biden riparte per Washington e lascia Israele: pochi minuti dopo la partenza del leader americano, Gaza ricomincia a lanciare razzi.Alla vigilia della sua visita in Israele, Hamas ha accusato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden di cadere "nella narrativa israeliana", definendo gli Stati Uniti "un colpevole di questa guerra ...