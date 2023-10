Israele impara dagli errori della Russia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Una retrospettiva sulla guerra che sta distruggendo la Palestina dovesembra aver ben osservato gli(e orrori)guerra trae Ucraina. La guerra è cambiataanni dei grandi conflitti mondiali. Spesso, nei paesi “di pace” come l’Italia tendiamo a dimenticarcelo. La maggior partepopolazione infatti non ha idea, a conti fatti, di come funzioni un esercito moderno. Noi no, ma chi la guerra la fa invece lo sa bene. Parliamo dei generali israeliani, che d’altro canto hanno osservato da vicino le battaglie in Ucraina nell’ultimo anno e mezzo. Non solo: hanno anche preso appunti. Il carro armato, la tattica, l’addestramento:osserva gliAl momento i ...