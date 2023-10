Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Strage all’ospedale di Gaza | «Bombe e centinaia di morti» Biden «indignato» per l’attacco | salta il vertice con Abu Mazen

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le ultime news di mercoledì 19 ottobre sullatra, in diretta. L’esercito israeliano pubblica un video: «È stato un razzo palestinese». Il presidente palestinese Abu: «Resisteremo a qualsiasi tentativo di sfollamento forzato. Non lasceremo la nostra terra e nessuno ci manderà via»

Chi si scaglia contro… Le vittime erano solo civili con orrende decapitazioni Medio Oriente, Stoltenberg: la Nato condanna gli attacchi diprepara la... Il segretario ...

Bombe su un ospedale di Gaza, centinaia i morti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Bombardato un ospedale a Gaza: “Ci sono 500 morti”. Scambio di accuse tra Hamas e Israele su chi… Il Fatto Quotidiano

L'esercito israeliano ha pubblicato su X questo video, così descritto: "Un razzo sparato contro Israele è esploso alle 18:59, lo stesso momento in cui è stato colpito l'ospedale a Gaza". Un'affermazio ...Vi stanno dicendo che il cuore nevralgico di Hamas è a Gaza, ed è una scusa con la quale Israele vuole una volta per tutte stabilirsi in quella terra e determinare la svolta storica nei territori che ...