Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Biden a Tel Aviv | «Hamas peggio dell' Isis Strage all’ospedale di Gaza? Sembra opera dell' altra parte»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le ultime news di mercoledì 18 ottobre sullatra, in diretta. Giordania: «Summit conannullato perché il conflitto non si può fermare». Idf: «Spostatevi a sud di, allestita zona di aiuti umanitari»

Bruxelles, 18 ottobre 2023 "Il terrorismo diha gettatoe Palestina in una nuova spirale di violenza. Ieri sera, una tragedia insensata ha sconvolto tutti noi. Un ospedale di Gaza che ospitava centinaia di feriti è stato ...

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Usa alzano livello allerta in Libano. Ospedale colpito a Gaza, ... Il Sole 24 ORE

Biden da Netanyahu: Hamas non rappresenta i palestinesi AGI - Agenzia Italia

1.50 Israele: ecco video del razzo di Hamas L'esercito israeliano ha pubblicato un video su X che "mostra un razzo sparato contro Israele che è esploso alle 18:59, nello stesso istante in cui è stato ..."Come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l'Isis, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas. Israele è unito per sconfiggere Hamas". Lo ha detto il premier ...