Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Biden a Netanyahu | «Strage all’ospedale non vostra | mi baso sui dati del Pentagono Non rifate i nostri errori dopo l’11 settembre»

Leggi su corriere

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le ultime news di mercoledì 18 ottobre sullatra, in diretta. Giordania: «Summit conannullato perché il conflitto non si può fermare». Idf: «Spostatevi a sud di Gaza, allestita zona di aiuti umanitari». Migliaia in piazza in Egitto a sostegno dei palestinesi. Sono 3.478 i morti a Gaza