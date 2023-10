Israele | Gaza non è l’unico obiettivo di questa guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La narrazione che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta utilizzando paragonando Hamas all’Isis e insistendo sul fatto che Hamas sarà schiacciato proprio come lo è stato lo Stato islamico, gli è utile e funzionale per varie ragioni. Innanzitutto lo aiuta a raccogliere il sostegno internazionale, compreso quello politico e militare di altri paesi come il Regno Unito, la Germania e l’Italia. Netanyahu ha anche usato la narrativa per creare una coalizione, dichiarando che “Hamas dovrebbe essere trattato esattamente come è stato trattato l’Isis” e che “Hamas è peggio dell’Isis. Proprio come l’intero mondo civilizzato si è unito per combattere l’Isis, il mondo deve unirsi per aiutarci a combattere Hamas”. Ancora di più sta tentando di isolare Hamas, e lo si evince dalla sua dichiarazione: “Hamas dovrebbe essere trattato esattamente come è stato trattato l’Isis. Dovrebbero ...