Israele-Gaza | bombardata scuola a Khan Younis | “Almeno 4 morti”

Professore, come si può combattere un conflitto in una terra come, stipata di persone, senza ... il passato recente insegna che Hamas è spregiudicato e brutale nella sua lotta a, non ...

Scontri a Beirut vicino ad ambasciata americana. LIVE Sky Tg24

Gaza, colpita una scuola: almeno 4 morti e 50 feriti:ultime news Adnkronos

I prezzi dell’oro continuano la loro scalata rialzista, dopo che un’esplosione in un ospedale di Gaza ha ucciso centinaia di persone ... del 6% rispetto al giorno degli attacchi di Hamas in Israele, e ...(Adnkronos) - Bombe vicino alla scuola 'Abdulaziz' nella Striscia di Gaza avrebbero fatto altre 4 vittime e almeno 50 feriti. A dare la notizia sono le e mittenti Al Arabiya e Al Jazeera che ...