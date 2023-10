Israele | colpito ospedale a Gaza | bilancio vittime impressionante

Il grosso del jihadismo che hal'Europa è in Europa. E non è intermittente. Per terrorismo, ... Come l'assalto di Hamas in. Dove non arriva l'intelligence, per limiti che ogni democrazia ...

Israele: la reazione potrebbe non essere l'offensiva di terra. L'Onu indaga sull'evacuazione di Gaza - Tel Aviv: suonano le sirene, Scholz sdraiato a terra in aeroporto - Tel Aviv: suonano le sirene, Scholz sdraiato a terra in aeroporto RaiNews

Ospedale colpito, il video israeliano: "È stato un razzo della Jihad Islamica". I miliziani negano RaiNews

In questi giorni drammatici, a 81 anni, il soldato più decorato della Storia d’Israele — è stato capo di Stato maggiore ... Sabato il blitz ha colpito da molto più vicino. «Quello sforzo non ha ...Biden sarà in Medio Oriente per una visita lampo di appena cinque ore. Salta il vertice a quattro in Giordania con re Abdallah, al-Sisi e Abu Mazen. Ma cosa sta cercando davvero in Israele in una miss ...