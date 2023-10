Israele | Biden incontra Netanyahu | ' L' America piange con voi'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Un volo diplomatico ...

E ha aggiunto: "La tua visita è la prima di un presidente Usa inin tempo di guerra". "L'America sta piangendo con voi", la risposta di Joe, "Hamas non rappresenta tutto il popolo ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Biden a Tel Aviv, parteciperà alla riunione del Gabinetto di... Corriere della Sera

Un volo diplomatico per evitare che la guerra di Israele contro Hamas si trasformi in un conflitto ancora più grande. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato a Tel Aviv e ad attenderlo ...In previsione della visita di Joe Biden, le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno ... e sono state respinte dai lacrimogeni della polizia. Manifestazioni contro Israele si sono tenute ...