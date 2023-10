Israele | Biden a Tel Aviv | abbraccio con Netanyahu

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – E' atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel, in, l'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe. Lo riferiscono i media israeliani. Per motivi di sicurezza, sono state chiuse le strade attorno all'aeroporto. Ad accogliere il presidente Usa, il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Benjaminha abbracciato, mentre con Herzog c'è stata una stretta di mano. ''Benvenuto, signor presidente. Dio ti benedica per aver protetto la nazione di'', ha detto Herzog al presidente degli Stati Uniti. Intanto, dopo la strage all'ospedale di Gaza, la Giordania ha annullato il vertice previsto per oggi tra il presidente americano e i leader di Giordania, Egitto e Autorità palestinese. Il ...