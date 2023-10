Israele annuncia creazione di una zona umanitaria nella Striscia di Gaza

La premier francese Borne: "Saremo spietati con gli stranieri radicalizzati". Il ministro ... Come l'assalto di Hamas in. Dove non arriva l'intelligence, per limiti che ogni democrazia ...

Israele annuncia: ucciso il capo degli 007 di Hamas. Iran: 'Soluzione politica Tempo sta scadendo'. Wall Street ... Il Fatto Quotidiano

Israele annuncia: "Ucciso il capo dell'intelligence di Hamas" La7

Roma, 18 ott. (askanews) – L’esercito israeliano, attraverso il suo portavoce Daniel Hagari, ha confermato alla Cnn di essere in possesso di comunicazioni tra militanti di Gaza che, a proposito della ...Roma, 18 ott. (askanews) – Le forze di difesa israeliane hanno annunciato la creazione di una zona umanitaria nel Sud di Gaza dove verranno forniti aiuti internazionali, dopo giorni di negoziati con l ...