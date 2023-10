Israele | Abbiamo le prove Ecco come è andata | il video | GUARDA

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Per tutti quelli che si stanno ancora chiedendo che cosa sia accaduto all'ospedale al-Ahli di Gaza ieri sera,le": con questo tweet, pubblicato sul canale ufficiale, lo Stato dirisponde alle accuse. Anche gli Stati Uniti e gli analisti indipendenti supportano l'ipotesi di un missile lanciato dalla Striscia di Gaza. Ieri sera, nell'esplosione dell'ospedale, sono morte centinaia di persone. Per Hamas la colpa è di un raid di, ma l'esercito israeliano sostiene che a causare la tragedia sia stato un lancio fallimentare di un razzo da parte dei terroristi della Jihad islamica. A supporto della tesi diè spuntato l'ultimo filmato. "Questa è la prova dell'appello disecondo cui sono stati missili dalla Striscia di Gaza e ...

... non siamo esperti militari', ha detto, 'vogliamo solo far vedere alla gente cosa sta succedendo sul campo e speriamo che arrivi alla conclusione che neabbastanza di questa guerra'. Naoum ha ...

Israele: abbiamo le prove della responsabilità della Jihad Islamica ... Agenzia askanews

La versione di Israele: "Abbiamo le prove, l'ospedale di Gaza colpito ... L'HuffPost

L'opinione pubblica non sceglie a tutti i costi da quale parte stare, e separa correttamente le responsabilità politiche delle istituzioni rappresentative ...Ursula von der Leyen ha difeso il suo viaggio in Israele dopo l'attacco di Hamas e invitato l'Unione Europea a "raddoppiare" gli sforzi per proteggere la popolazione civile nella Striscia di Gaza #Eur ...