Isco | “Al Real Madrid ho avuto problemi con alcuni allenatori”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo tempo ha parlato, attuale trequartista del Betis Siviglia, ha parlato della sua esperienza passata con la Camiceta Blanca del. In un’intervista lasciata ai microfoni di Canal Sur Radio lo spagnolo ha parlato anche del ritorno di Zidane sulla panchina madrilena.: “Sono andato via perché sentivo che non c’era più posto per me, non dovevo restare oltre. Zidane è uno deglicon più personalità che abbia mai. È arrivato in un momento difficile e abbiamo vinto tre Champions League di fila. È partito, è tornato e abbiamo rivinto. Sono stato tanti anni, ero molto contento e felice. Sono successe alcune cose con gli: qualunque cosa avessi fatto, non avrei giocato. Mi è mancata la preparazione mentale, ci sono stati momenti ...