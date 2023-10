Inter | Zhang sarà collegato dalla Cina per l'Assemblea dei Soci

Non dimentichiamo che il fondo americano Oaktree (che nel 2021 ha concesso un finanziamento da 275 milioni di euro a Suning e alla famiglia, azionista di maggioranza dell') ha bussato alle ...

Steven Zhang manca da Milano ormai da più di due mesi ... così da scongiurare di perdere il controllo dell’Inter, le cui quote sono state date in pegno. Ma sullo sfondo rimane la possibile cessione ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...