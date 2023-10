Inter quasi al completo | i dettagli sull’allenamento odierno – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La pausa per le Nazionali si praticamente conclusa e l’attende di riabbracciare tutti i suoi calciatori nelle prossime ore. Ecco la situazione ad Appiano Gentile. RIENTRI – Continua a ripopolarsi il Suning Training Centre. L’aspetta che arrivino anche gli ultimi Nazionali rimasti in giro per il Mondo. Per i sudamericani Simone Inzaghi dovrà attendere un giorno in più. Carlos Augusto, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, infatti, torneranno solo domani. Per gli azzurri e i francesi scesi in campo ieri, invece, il rientro è previsto nel pomeriggio, quando ci sarà l’allenamento dell’. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, gli ultimi arrivati ad Appiano Gentile affronteranno un lavoro differenziato e di scarico rispetto al resto del gruppo nerazzurro. Fonte: Sky Sport 24 – ...