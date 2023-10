Inter | problema per Inzaghi | nuovo infortunio | out con il Torino

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) I nerazzurri stanno iniziando a preparare la trasferta contro i granata di sabato pomeriggio: obiettivo riprendere la testa della classifica Tutto pronto per ricominciare. Dopo la seconda pausa stagionale dovuta alle Nazionali, i giocatori stanno rientrando tutti nei loro club di appartenenza per riprendere il loro percorso che sarà molto intenso nelle prossime settimane. Oltre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Non ho nemmeno parlato di questocon lui'. Negli scorsi giorni il CT argentino si è ... L'avvio di stagione con l', invece, è da record: Lautaro è già arrivato in doppia cifra in ...

Inter, in attacco c’è un problema: le soluzioni di Inzaghi Calcio in Pillole

Inter, “il vero problema sono i tifosi” Inter Dipendenza

Non ci sono dubbi per non credere a quanto detto da Conte e probabilmente il tecnico ex Inter resterà fermo ancora fino a giugno "Non prendo squadre in corsa" ha detto Antonio Conte a Belve ...La Società scientifica più antica d’Italia, coi suoi 4.884 iscritti, chiede alle istituzioni che siano affrontate in modo strutturale le criticità del Servizio sanitario nazionale - disegnato 45 anni ...