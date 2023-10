Insidie e opportunità della riqualificazione di piazzale Loreto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) «Durante i filmati necessari per i rilievi, abbiamo notato che una sola persona ha attraversato la piazza a raso nell’arco di una giornata, non so per quale follia». A parlare è l’architetto urbanista Federico Parolotto, e lo spazio a cui fa riferimento è in realtà una sorta di nonluogo all’interno di una Milano che, tra successi e fallimenti, sta cercando di aprirsi agli utenti più debolistrada. Il protagonista è, uno snodo di traffico in cui confluiscono otto vie: ciò che accade in quei 17.500 metri quadri ha un impatto enorme su tutto il quadrante nord-estcittà. Chi vive a Milano non se ne rende conto, ma quella tra via Padova e corso Buenos Aires è la piazza più importante del capoluogo. E non solo per il suo legame con la resistenza al nazifascismo. Basti pensare che attorno a questo ...