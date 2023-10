Ingrid di Norvegia | la principessa «hipster» che lavora in una scuola

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'erede al trono ha lasciato il Palazzo reale e vive in un quartiere trendy della capitale norvegese, come una ragazza qualsiasi. Da qualche mese, inoltre, fa l'assistente in unaelementare, in attesa di iniziare l'addestramento militare, come le «colleghe» Elisabeth del Belgio e Leonor di Spagna