Inghilterra-Italia | male Bastoni! Barella non brillante | le pagelle – TS

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’ha battuto l’per 3-1. Per i calciatori dell’Inter scesi tante insufficienze nelledell’edizione odierna di Tuttosport INSUFFICIENZE – L’di Spalletti esce sconfitta da Wembley. L’si impone con un netto 3-1, con gli Azzurri incapaci di costruire sul vantaggio iniziale firmato Scamacca. Nelledell’edizione odierna di Tuttosport solo insufficienze per i calciatori dell’Inter scesi in campo: 5,5 per Acerbi, che prova ad arginare Kane ma si perde sugli inserimenti dei padroni di casa.Bastoni: da censura, secondo il quotidiano, l’anticipo errato che porta al 3-1 di Kane, voto 5. Insufficiente anche la prova di: 5.5 per il centrocampista, che è apparso poco preciso negli appoggi e ...

... tanto che a metà del 1300 re Edoardo III d'costituisce il "Nobilissimo Ordine della ... "Il nostro kibbutz è stato evacuato, mia sorella sta arrivando in. Ma mio padre, 80 anni, non ...

Inghilterra-Italia, le pagelle: Scalvini al buio, ElSha riparte. Udogie è tosto Corriere dello Sport

Ultime notizie Napoli - Il mercato non finisce mai e stavolta per la Juventus e per il Napoli non è soltanto un modo di dire. La sessione estiva si è chiusa un mese e mezzo fa. E quella invernale apri ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...