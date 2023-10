Inghilterra-Italia | Lippi | “Azzurri in crescita | ottimismo per Nazionale”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una buonaper un tempo. Poi l’ha fatto pesare la sua qualità. Marcello, ct campione del mondo nel 2006, analizza il match che l’di Luciano Spalletti ha perso 3-1 contro l’ieri a Wembley. Il risultato rischia di complicare il cammino degliverso Euro 2024. “Ieri ho visto un’ottimanel primo tempo, ho visto una squadra ben preparata tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Siamo andati in vantaggio con una bella azione e dopo il loro pareggio potevamo fare noi il 2-1”, diceall’Adnkronos. “Nella ripresa è emersa la grande qualità della squadra inglese, che ha dei valori superiori alla media di quasi tutte le nazionali, non solo della nostra, e si sono portati a casa il ...

"Indubbiamente l'è un mercato che rispetto agli altri tre principali europei ", Germania, Francia " procede un pò più lenta nella transizione all'elettrico " ha evidenziato - . Nel ...

INGHILTERRA, PHILIPS: "FORTUNATO A NON ESSER ESPULSO CON L'ITALIA" Sport Mediaset

Sassari. Da oggi e fino al 21 ottobre l’ente camerale sassarese in partnership con il Mirabilia Network – l’associazione che raggruppa le 18 Camere di Commercio del suolo nazionale accomunate dalla pr ...La nazionale di Spalletti va in vantaggio con Scamacca a Wembley, poi però subisce la rimonta di Kane e compagni, per la qualificazione ora servono ...