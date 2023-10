Inghilterra-Italia | le pagelle dei giornali | Scalvini horror | Di Lorenzo distratto Gli altri…

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), ledeiil giorno dopo la sconfitta subita a Wembley: ecco i giudizi dei quotidiani Isportivi oggi in edicola stilano ledi. Da 4.5 la prestazione di, autore di una prestazionecontornata di numerosi errori sulle reti avversarie. Da 5 invece Di, autore del fallo da rigore dell’1-1 e moltoin generale. Ma la prestazione nel complesso non è negativa per gli azzurri: tanti 6 e alcuni 6.5, segno di un risultato troppo largo rispetto a quanto si è visto.