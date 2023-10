Ingaggio da 50 milioni | offerta folle dall’Arabia Saudita | lascia la Serie A

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un club dell’Arabiaè pronto a offrirgli 50difuori dal normale, lascerà laA. Ingaggi folli e fuori da ogni logica per convincere le migliori stelle del calcio europeo ad accettare. Quello visto nell’ultima estate in Arabiaha suscitato parecchio sdegno e polemiche. Cristiano Ronaldo ha aperto le danze già a partire da gennaio, ma nel corso del mercato estivo sono stati tantissimi i campioni che lo hanno raggiunto: da Benzema a Neymar, passando per Kanté, Firmino e Mané, senza dimenticare gli “italiani” Brozovic e Milinkovic-Savic. Il fondo PIF, fondo sovrano dell’Arabiache ha in mano i quattro club di maggiore prestigio (Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli), vorrebbe però espandere ulteriormente il proprio ...