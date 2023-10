Infortunio Neymar | lesione del legamento crociato e strappo al menisco

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pessime notizie per: il calciatore del Brasile ha subito la rottura delanteriore del ginocchio. Il comunicato

La lezione al Brasile e il ko diE lo stile con cui gli Orientales hanno impartito una è ... A questo va aggiunto il ko di , uscito in lacrime e in barella per unal ginocchio sinistro ...

Calcio: grave infortunio per Neymar, rottura crociato anteriore - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Neymar, infortunio shock: rottura del legamento crociato anteriore Corriere dello Sport

Appena si è infortunato, Neymar si è reso conto della gravità della situazione. Ha richiamato i medici in campo e poi è scoppiato in un pianto inconsolabile mentre ...Durante la partita contro l'Uruguay, l'attaccante brasiliano ha riportato la rottura del crociato e del menisco del ginocchio sinistro. Difficile il recupero per la Copa America 2024 ...