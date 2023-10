Infortunio Cuadrado | il colombiano non ha pace | quando torna con l’Inter

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Juansalta il rientro al, ancora per via della tendinite: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute Come evidenziato quest’oggi anche da Tuttosport, Juannon conosceal. La tendinite dell’esterno nerazzurro si è aggravata e ilsalterà la gara col Torino alla ripresa. Per il momento, da quanto filtra, si esclude che venga sottoposto ad un’operazione, ma Inzaghi non potrà contare su di lui per il turnover che si fa sempre più incalzante.