Infortunio Chukwueze | c’è lesione | i tempi di recupero

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pesante tegola per il Milan e per Stefano Pioli: l’di Samuelè serio. I primi esami strumentali effettuati dallo staff medico rossonero hanno evidenziato unamuscolare al bicipite femorale sinistro. Il ragazzo aveva accusato un problema muscolare mentre era in campo con la sua Nigeria. Si pensava potesse essere un piccolo stop, e invece, almeno secondo i primi esami, l’ex Villareal resterà fuori circa un mese. Il suo rientro è quindi previsto solo dopo la sosta di novembre. Tante a questo punto le sfide che sarà costretto a saltare: sicuramente Juventus, Napoli, Udinese e Lecce, oltre al doppio confronto in Champions League contro il PSG.proverà a tornare in campo contro la Fiorentina. Il match contro i Viola di Vincenzo Italiano sarà il prossimo 25 novembre, dopo la sosta, e ...

Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itSono così arrivati Samuele Christian Pulisic, ... invece, non sempre è risultato all'altezza della situazione e senza Kalulu, out per, ...

Infortunio per Chukwueze: lesione al bicipite femorale sx con la ... Milan News

ULTIM’ORA – Milan, infortunio per Chukwueze: c’è lesione, l’esito degli esami e i tempi SOS Fanta

Il calcio dice addio alle agevolazioni del Decreto Crescita. E' una delle tante decisioni prese dal governo per la Finanziaria del 2024 ...Dopo appena sei mesi al Real Madrid, Arda Guler potrebbe sbarcare in Serie A nel prossimo calciomercato, firmando per una big.