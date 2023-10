Incontro Biden-Netanyahu | 7 ottobre come 20 volte l' 11 settembre

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo la strage nell'ospedale di Gaza con centinaia di vittime, il presidente degli Stati Uniti Joeè atterratoda programma in Israele per incontrare: "L'America condivide il vostro dolore."ha fatto notare che la tragedia del 7, in proporzione, è stata paragonata a 20gli attacchi dell'11. Ha elogiato il sostegno degli Stati Uniti e ha sottolineato la necessità dell'unità internazionale per affrontare Hamas, paragonandola alla coalizione contro il nazismo e l'Isis., a sua volta, ha condannato le azioni di Hamas, paragonandole agli orrori commessi dall'Isis.