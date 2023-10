Incinta al nono mese | la costringono a spostare la macchina che non parte | multata

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)aldi gravidanza, si è ritrovata a doverunairremovibile perché guasta e, quando non ci è riuscita, ha ricevuto una multa: a fargliela due vigilasse che, a quanto pare, non hanno mostrato alcuna empatia per la ragazza e l’hanno costretta a gestire una situazione ingestibile. A raccontare la storia è stata la famiglia di lei, che ha raccontato la storia a La Nazione.A quanto pare, ladella ragazza, che vive a Prato, si trovava nella strada in cui il martedì (giorno del fatto) si effettua una pulizia stradale. Cerca dilae non: è subito panico La ragazza è subito scesa perl’auto, molto trafelata – sul posto c’erano anche altre auto ...