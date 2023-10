Incendi Sicilia | con scirocco e temperature in aumento scatta l’allerta rossa

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Allertagiovedì 19 ottobre 2023 inper il rischiosulla zona settentrionale dell’isola. La protezione civile regionale ha diffuso infatti un avviso per le province di Trapani, Palermo e Messina. A farre ancora una volta l’allarme i “forti venti di” previsti per le prossime ore e le“in progressivo rialzo”. E’ stata una lunga estate di fuoco per lacon le fiamme che hanno devastato ampie porzioni di territorio raggiungendo anche zone abitate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Schifani: "Dichiarato lo stato di crisi per gli incendi in Sicilia" Stamattina il via libera della Giunta per l'allarme nei prossimi giorni, poi l'annuncio del governatore intervenuto all'Ars. Per aumentare la risposta operativa dei territori verranno richiamati in servizio, fino al 21 ottobre, 1.597 operai del Corpo forestale, che avevano già fatto parte della campagna antincendio cessata