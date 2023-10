In viaggio con Banca d’Italia | tappa a Cagliari tra incontri e informazione

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – La rassegnatana di Incon laprosegue oggi con l’Open Day presso la Sede delladi, in Largo Carlo Felice 13. Previste in tutta la giornata visite guidate attraverso i locali della Filiale per conoscere la, il suo patrimonio artistico e i servizi offerti ai cittadini. Alle ore 12 si è tenuto poi l’incontro “Tu e l’economia – Orientarsi per scegliere meglio”, dedicato ad approfondire temi di educazione e cultura economico-finanziaria, con gli operatori del terzo settore. Paola Ansuini, del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della, ha introdotto l’incontro, presentando gli ...