In piazza a difesa dei nostri valori Salvini chiama a raccolta chi difende l' occidente

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Matteosa bene quale siano i rischi all'indomani dell'attentato terroristico in Belgio. Da ministro dell'Interno ha fermato gli sbarchi (finendo anche a processo per la sua lotta all'immigrazione selvaggia) e combattuto contro le infiltrazioni del fondamentalismo islamico nel nostro Paese. Motivo per cui adesso lancia una grande iniziativa per affermare con forza isu cui si poggia la nostra Nazione. «Visto quello che sta accadendo in Terra Santa, visto quello che sta avvenendo a Bruxelles, visti gli arresti di Milano, la Lega convocherà per sabato 4 novembre, in centro a Milano, una manifestazione nazionale adeie delle libertà occidentali, dei diritti, della sicurezza», spiega il vicepremier in occasione di un videocollegamento a cui Il Tempo ha l'opportunità di partecipare. Dal suo ...