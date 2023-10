In Norvegia Greta Thunberg protesta contro le pale eoliche

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Di fronte al Parlamento norvegese, ormai da mesi, stazionano tende tipiche del popolo Sámi e, attorno a loro, sciamano giovani vestiti con il kofte, un vestito blu con ricami gialli e rossi, emblema della loro identità. Assieme a loro si è spesso vista. Anche la scorsa settimana, l’attivista svedese per la lotta al cambiamento climatico ha partecipato a Oslo a unala presenza dellea Fosen, nella regione del Trøndelag. Lo avessero detto quattro anni fa, nel mezzo del suo sciopero per il clima, non ci si sarebbe creduto:una fonte di energia rinnovabile. Tra l’altro, proprio ieriè stata fermata a Londra durante un picchetto ...