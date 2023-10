(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nude afp Afp del 18/10/23 13:40 - - Thousands ina protest against Israel outside French embassy 00:00:00:00 20231018 afp 15504487 00:01:51:03 00:01:51:03 00:01:51:03, 18 ott. - ...

di manifestanti filo - palestinesi si sono radunati mercoledì in Tunisia davanti all'ambasciata francese, condannando il sostegno occidentale a Israele, accusato di aver attaccato ...

In migliaia protestano a Tunisi davanti all'ambasciata di Francia - Il ... Il Sole 24 ORE

Migliaia di pro-Gaza in Egitto e scontri a Beirut, Hamas incita la rivolta in Cisgiordania RaiNews

Scontri e violenze sono in corso a Beirut nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti in una manifestazione di protesta per i bombardamenti israeliani a Gaza. Secondo quanto scrive l'Orient le Jour