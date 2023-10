Il video di Al Jazeera che accusa Hamas per la strage all' ospedale di Gaza | video

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La sequenza trasmessa dall’emittente panaraba Almostra il razzo che ha colpito l'dicausando una. Si contano oltre 500 morti e altre centinaia di feriti tra i civili in cura o rifugiati nei locali dell'. Ilè stato pubblicato dall’esercito israeliano su X per mostrare che il razzo è stato lanciato dalla Jihad Islamica.

Come accaduto in passato per altri casi eclatanti come quello della giornalista di Al, ... l'esercito di Tel Aviv sta cercando di discolparsi da quanto avvenuto, diffondendo unin cui ...

Dall'analisi dei video circolati ne sono emerse due principali: un razzo palestinese o un missile israeliano di Iron Dome ...