Il viaggio segreto | lo stop inatteso | le polemiche | la fuga d’amore di Harry e Meghan ai Caraibi

Leggi su amica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Chissà chi è stato a paparazzarli, di spalle, a passeggio sul lungomare dell’isola di Canouan, al largo della costa di Saint Vincent, aiMarkle e il principe, forse, volevano passare inosservati ma la sorte ha fatto sì che qualcuno li riconoscesse. La foto dei due ha fatto il giro del mondo, lui in t-shirt e bermuda, lei con Panama e abito lungo da 4mila dollari. Proprio come due adolescenti, mano nella mano, innamorati come il primo giorno nonostante i cinque anni di matrimonio.ed: luna di miele aiGUARDA LE FOTOcome non li avete ...