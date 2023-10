Il risultato? Due morti ammazzati! | Giuseppe Cruciani travolge la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La brutale realtà dei fatti: l'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa, da irregolare, nel 2011. Un colpo durissimo per lae i fan dell'accoglienza. Una smentita, roboante, alla tesi secondo la quale "non ci sono terroristi sui barconi". E sul punto, ecco che, a La Zanzara di Radio 24 di oggi, mercoledì 18 ottobre, si scatena. Nella copertina del programma passa all'attacco: "L'uomo che ieri ha ucciso due svedesi a Bruxelles, già ucciso a sua volta dalle forze dell'ordine di un paese occidentale, è arrivato a Lampedusa nel 2011. È sbarcato illegalmente a Lampedusa nel 2011", premette. "Io vi dico solo questo, non aggiungo altro. Questa premessa è rivolta a coloro che dicono porte aperte, che venga chiunque. Ilè questo: dueammazzati", tuona ...