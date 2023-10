Il ricordo di Antonio Russo e il nuovo grido dei ragazzi ceceni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il 16 ottobre del 2000 era morto, assassinato in Georgia, attorno a Tbilisi,. Aveva 40 anni, era nato a Chieti. Giornalista, radicale – “radicale giornalista”, precisava Marco Pannella. Era andato, di proprio iniziativa, senza tessera dell’Ordine in tasca, perché non credeva nell’Ordine, nei posti più impervi della terra, si era fatto esperto di guerre. Era diventato dei più apprezzati corrispondenti di Radio Radicale, per la passione che metteva nel lavoro, la generosità e il coraggio, la simpatia per il suo prossimo. Ebbe un’avventura straordinaria in Kosovo, dove restò l’unico giornalista occidentale durante i bombardamenti della Nato, fu dato per disperso, si era mescolato ai kosovari in fuga dai rastrellamenti serbisti, in treno e a piedi, e ricomparve solo due giorni dopo a Skopje. In Georgia era andato per seguire la cosiddetta ...