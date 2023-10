Il riciclo della plastica eccellenza italiana in Europa Il Rapporto Corepla

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è un valore sempre più centrale nella percezione dei cittadini e delle imprese. Una missione collettiva che richiede l’impegno di tutti con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’innovazione e alla crescita del nostro Paese. A questo fine sono rivolti i progetti e i finanziamenti del Programma Nazione Ripresa e Resilienza. In questa visione strategica la Commissione europea ha messo in campo il Green New Deal con l’obiettivo di trasformare l’Unione europea in un’economia moderna a basso consumo di risorse attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, l’efficientamento energetico, la riduzione dei rifiuti. Il New Circular Economy Action Plan del 2020 indica, in particolare, iniziative lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, promuovendo i processi sull’economia circolare, incoraggiando il consumo sostenibile e la riduzione ...