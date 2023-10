Il rapper Shiva e Laura Maisano aspettano un bambino | l’annuncio social

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ile la sua fidanzatahanno comunicato su Instagram di aspettare un. Dopo le voci circolate suisu una probabile gravidanza della ragazza, la coppia ha deciso di confermare la notizia con un dolce post, nel quale viene mostrata un’ecografia. “New prince of Milan”, ovvero il nuovo principe di Milano, è la didascalia che, al secolo Andrea Arrigoni, 24 anni, ha scritto ad accompagnamento della foto. La comunicazione dell’evento al pubblico è stata quindi affidata al: del resto, non si sa quasi nulla sulla sua compagna. I due sono infatti molto riservati sulla loro vita di coppia, eha il profilo privato su Instagram. E sono tantissimi i commenti di congratulazioni, molti dei ...

Incredibile folla lunedì pomeriggio in pieno centro a Milano, con centinaia di ragazzini che hanno invaso piazza della Scala e via Case rotte per salutare il loro idolo, il24enne. Era ...

Milano, il rapper Shiva manda in delirio i fan: il video dell'evento “Red bomb” La7

Il raduno del rapper Shiva manda in tilt la città di Milano: piazza della Scala invasa dai fan Il Fatto Quotidiano

Milano, 19 ott. (askanews) - Hitmaker per eccellenza, Takagi & Ketra contano oltre 180 dischi di platino e 1 disco di diamante e più di ...Esce "Everyday" che di due produttori di successo hanno affidato a Shiva, alla rapper spezzina Anna e Geolier". La videointervista di Renato ...