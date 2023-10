Il racconto struggente | “Maltrattata per 15 lunghi anni”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Una terribile storia di violenza domestica che si è prolungata per troppo tempo. Tutto è accaduto davanti ai tre figli Una storia di violenza domestica, maltrattamenti fisici, psicologici, minacce e insulti. È la vita di un donna del Viterbese che ha deciso di denunciare l’ex marito per tutti i soprusi che le ha fatto. «Una volta ha preso la grata di un tombino e ha tentato di tirargliela», è una delle dichiarazioni. Ieri ha parlato il padre della donna di fronte al collegio del Tribunale di Viterbo testimoniando contro l’ex genero e raccontando ogni tipo di violenza contro la figlia. Secondo l’ipotesi accusatoria, i maltrattamenti sarebbero andati avanti per 15, dal 2007 fino alla fine del 2021, e tutti realizzati davanti ai loro tre figli. Donna per 15vittima di violenza domestica – Notizie.comLa donna, ormai sfinita, un giorno ha trovato ...