Il profilo Instagram di Beyoncé è diventato lo sfondo per discutere di Israele | Hamas e Palestina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Come ti aggiro il ban. O, almeno, come ci provo. Negli ultimi giorni, moltissimi accounthanno denunciato una limitazione nella diffusione dei propri contenuti legati al conflitto acceso trasu Gaza e sulla. Meta ha parlato di un bug, ma la situazione non sembra essersi minimamente risolta. E mentre sulloc’è anche lo spettro del Digital Service Act (con la Commissione Europea che ha invitato tutte le piattaforme social ad aumentare la moderazione di contenuti violenti e sensibili legati a questa guerra), moltissimi utenti stanno tentando di far sentire la propria voce (nel dualismo pro-vs. pro-) facendo sponda su account di personaggi molto noti e seguiti. È il caso del...

Sul suoha pubblicato una foto nella quale la si vede in macchina accanto al suo amore. Belen ed Elio Lorenzoni - Spetteguless.it Questa la dedica tenerissima per il nuovo compagno: ...Ieri, 17 ottobre, in prima serata è andato in onda su Rai 3 il programma 'Avanti popolo', condotto da Nunzia De Girolamo. Tra i diversi ospiti presenti in puntata, il protagonista indiscusso è stato F ...Il rapper Shiva diventerà papà: la fidanzata Laura Maisano è incinta. L’annuncio con uno scatto sul suo profilo Instagram, in cui si vede la prima ecografia del bambino. “Nuovo principe di Milano”, ha ...