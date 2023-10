Il principe William porta con sé il principe George in Francia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilha tifato per la Nazionale di rugby del Paese condividendolo con il. Ildi Galles è volato inper sostenere la squadra di rugby ai quarti di finale della Coppa del Mondo. La partita decisiva si è svolta a Marsiglia, ma la “doppia dose di sostegno reale” non hato la fortuna sperata alla squadra in campo. Il team nazionale inglese, infatti, ha perso 29-17 contro l’Argentina ed è stata eliminata dalla Coppa del Mondo di rugby. Nonostante il risultato finale, ilè apparso molto emozionato a fianco di suo padre, il. Padre e figlio ...

... ex moglie inusuale di Flavio Briatore: "Viviamo a 500 metri di distanza, ogni sera ceniamo insieme a Nathan" di Marzia Nicolini Ilè "profondamente addolorato" dalla presenza in The ...

Il principe William è «profondamente addolorato» dalla presenza in The Crown 6 del fantasma di Lady Diana Vanity Fair Italia

Il principe William contro The Crown 6: “Mia madre Lady D. non può essere un fantasma” La Stampa

Netflix condivide il primo sguardo ufficiale alla sesta stagione di The Crown ...L'ultima stagione di The Crown, la popolare serie Netflix, è in arrivo e ha già suscitato polemiche. Il principe William ha espresso la sua rabbia per la rappresentazione di sua madre, la principessa ...