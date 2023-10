Il Ponte Casa D’Aste | Gli appuntamenti autunnali da non perdere

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Da oggi, mercoledì 18 ottobre, fino a venerdì 20 si terrà presso il palazzo nobiliare della Famiglia Crivelli, in via Pontaccio 12 a Milano, l’asta curata da Ildi Arredi e Dipinti antichi, una rassegna che conta oltre seicentocinquanta lotti suddivisibili in due macrocosmi che costituiscono il contenuto delle quattro tornate d’asta: Ceramiche, Mobili, Sculture, Oggetti d’arte, Pendole, Argenti, Tappeti e Tessuti - Tra le più iconiche, tre pezzi della seconda metà del XVIII secolo della manifattura milanese di Felice Clerici: il Magot porta orologio in maiolica blu lumeggiata in oro (€ 22.000 - 24.000) e due rarissimi vasi a “fiamma” (€ 22.000 - 24.000) mai comparsi sul mercato delle aste prima d’ora e di cui l’unico esemplare conosciuto è attualmente conservato nella collezione del Castello Sforzesco di Milano. ...